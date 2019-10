Véhicules ventouses : bientôt 200 voitures à la fourrière en Haute-Corse

Le préfet de Haute-Corse a lancé ce vendredi un vaste plan avec la police municipale et les gendarmeries pour lutter contre les véhicules ventouses, ces voitures épaves qui occupent la même place pendant des mois, voire des années, sur l'espace public.Dans le département, 200 véhicules sont concernés.François Ravier, préfet de Haute-Corse estime que d'ici à 4 à 5 mois toutes les voitures épaves seront retirées. Pour cela, une soixantaine de places ont été dégagées à la fourrière de Bastia qui peut en contenir 250.Damien Scherer, brigadier en chef à la police explique la procédure."La mairie, les copropriétés ou les syndics nous signalent un véhicule, on vient constater le signalement. A partir de la plaque d'immatriculation le propriétaire du véhicule ventouse reçoit un premier signalement par courrier indiquant qu'il doit retirer dans les 8 jours la voiture. Si ce n'est pas fait, la voiture ira à la fourrière ou suivant sa valeur elle restera entre 10 et 30 jours puis sera détruite. Si sa valeur est inférieur à 700€, elle ira directement à la destruction."Les véhicules ventouses sont souvent en panne, les propriétaires les utilisent comme garage. Pour ne pas payer les frais liés à l'enlèvement et la destruction, certaines personnes brûlent leur voiture non sans faire de dommages collatéraux.Ainsi, ce plan vise aussi à diminuer le nombre de véhicules incendiés.De janvier à juin 2019, 93 véhicules ont brûlé dans la région de Bastia , sur ces 93 véhicules 53 sont des dommages collatéraux.Depuis juin le nombre de véhicules cibles (le véhicule qui est visé) a augmenté mais le nombre de propagation a presque été divisé par deux. Il y a trois mois, pour un véhicule cible brûlé il y avait 3 véhicules touchés par propagation, aujourd'hui c'est 0,5. Une amélioration considérable, grâce aux interventions plus rapides du SIS 2B et aux patrouilles de la police nationale qui ont été renforcées.Vengeance, arnaque aux assurances, voitures épaves ... rappelons qu'au 21 octobre 159 véhicules ont brûlé dans la région de Bastia.