Véhicule sur le toit à Montemaggiore : la conductrice évacuée par hélicoptère

Les faits se sont déroulés ce mercredi vers 11h30, route de Montemaggiore, commune de Montegrosso.

Pour une raison que l'enquête de gendarmerie devra déterminer, une femme âgée de 48 ans, a perdu le contrôle de son véhicule, route de la plaine, juste sous le village de Montemaggiore et a terminé sa course sur le toit.

Très rapidement, d'importants moyens de pompiers (VSAV, VSR+ CDG Calvi) ainsi que médecin du Samu ainsi que les gendarmes étaient sur place pour porter secours à la victime et sécuriser la zone afin que les opérations de secours puissent se dérouler normalement.

Il était également fait appel à l'hélicoptère "Dragon 2B" de la Sécurité Civile.

Souffrant d'une fracture à une main et de contusions diverses, la victime était médicalisée avant d'être transférées vers le Centre Hospitalier de Bastia par voie aérienne.