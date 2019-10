Véhicule léger de soutien médical du Cap Corse : La communauté des communes et la CGT du SIS s'inquiètent

Le conseil communautaire de la Communauté de communes du Cap Corse, réuni le 4 octobre 2019, souhaite apporter par la présente motion son entier soutien au dispositif d’urgence assuré par le véhicule léger de soutien médical et affirmer son ferme désaccord sur le retrait de ce véhicule du territoire du Cap Corse. Ce véhicule, inauguré dans le cadre de l’amélioration de la couverture sanitaire pour une expérimentation de quelques mois, n’est plus en service depuis fin septembre. Répondant à l’exigence d’une couverture médicale efficiente dans une micro-région particulièrement mal desservie, ce véhicule est vital pour les habitants du Cap Corse, et il est dans ces conditions indispensable qu’il soit maintenu et positionné au centre de secours de Luri de façon permanente. Cette exigence s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’engagements pris au niveau national, engagements selon lesquels aucun citoyen ne doit se situer à plus de trente minutes de soins d’urgence."Le conseil communautaire prend bonne note de l’intervention dans la presse de Monsieur Armanet, Président du Service d’Incendie et de Secours, qui annonce d’une part l’engagement d’une discussion avec notamment l’Agence Régionale de Santé et le Comité de Massif afin de pérenniser ce dispositif au-delà du Cap Corse sur l’ensemble des zones blanches, parmi lesquelles Cervione et la micro-région du Niolu, et d’autre part, le retour de ce véhicule sur le territoire du Cap Corse en 2020. Toutefois, rien ne semble confirmer la présence de ce véhicule sur le territoire du Cap Corse entre octobre 2019 et la mise en œuvre du dispositif annoncée pour 2020, ce qui entraînerait un vide médical particulièrementpréoccupant, surtout à l’approche de la saison hivernale."