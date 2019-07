Luri : un Véhicule Léger de Secours Médicalisé pour 15 communes du Cap Corse

Le véhicule a été confié mardi matin par Guy Armanet, président du SIS de Haute-Corse aux personnels et cadres du centre de secours de Luri commandés par le Lieutenant Jacques Tomei.Trois courtes allocutions de Guy Armanet, du colonel Peraldi directeur par intérim du SIS 2B et Anne-Laure Santucci), conseillère territoriale qui tour à tour ont mis en exergue l’importance de la réponse opérationnelle désormais apportée dans le Cap-Corse, comme ce fut le cas à Cervioni et celle et comme elle le sera prochainement dans le Niolu.Les intervenants ont rappelé par la même occasion l’engagement fort de la nouvelle gouvernance dans son combat pour lutter contre les déserts médicaux en Corse. Des remerciements ont été, encore, adressés par les trois intervenants à la collectivité de Corse et à son président Gilles Simeoni mais aussi, au député Jean-Félix Acquaviva qui à travers le comité de massifs a financé une partie des équipements présents à bord de ces unités.Cette expérience se poursuivra pendant 7 mois sur les secteur d'intervention en premier appel par le CIS Luri (Barrettali, Cagnano, Canari, CenturuI, Ersa, Luri, Meria, Morsiglia, Pino, Rogliano et Tomino) et les communes couvertes en deuxième appel par le CIS Luri : Ogliastro Olcani, Pietracorbara, Sisco.La remise du VLSM s'est effectuée en présence de Guy Armanet Président du SIS 2B, Colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur par intérim du SIS 2B, Anne-Laure Santucci, conseillère à l’assemblée de Corse, de Eliane Lenziani-Arrighi, directrice du SAMU 2B, du commandant Jean-Luc Baldovini, chef du groupement opérationnel Nord, du Lieutenant-Colonel Octavien Meschini, chef du groupement opérations du SIS 2B, du médecin-colonel Dominique Simeoni, chef du service de santé et secours médical du SIS 2B..... de nombreux élus dont un adjoint au maire de la commune de Luri et Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco .