Variant Delta : "il peut gâcher l'été", annonce le Gouvernement

"Le risque vague rapide est là", annonce Gabriel Attal, le porte-parole du Gouvernement lors de la conférence de presse donnée après le conseil des ministre qui s'est tenu ce mercredi 7 juillet. Le variant Delta "plus agressif que les précédents" et sa diffusion rapide sur tout le territoire inquiète les autorités sanitaires. "Partout où il sévit il peut gâcher l'été", prévient Gabriel Attal.



Selon le porte-parole, le variant Delta, représente aujourd'hui 40% des contaminations au niveau national.

Santé publique France, indique par ailleurs qu'en Corse-du-Sud, la mutation L425R - autre nom pour le Delta - le variant est décelé dans 71,4% des tests positifs (voir carte ci-dessous). Il fait également croître le taux d'incidence (nombre de contaminés pour 100 000 habitants) qui a augmenté de 20% en une semaine et qui a même doublé chez les jeunes âgés de 20 à 29 ans.



Une vaccination massive



Pour lutter contre la propagation de ce virus et les formes graves, le gouvernement appelle les Français à aller se faire vacciner. " Le vaccin est une chance à saisir. Grâce à la vaccination massive, nous avons pu lever presque toutes les restrictions appliquées dans notre pays. Nous avions une chance de maintenir au maximum le contrôle sur l'épidémie ".



La directrice de l'ARS de Corse, Marie-Hélène Lecenne accompagnée de professionnels de santé s'exprimeront ce jeudi 8 juillet sur la vaccination en Corse pour lutter contre la nouvelle mutation. Au niveau gouvernemental, un conseil de défense se réunira ce lundi 12 juillet.