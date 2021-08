Vallée de la Gravona : avant la rentrée scolaire, la vaccination s'accélère

La vaccination des 12-17 ans en pratique

À l’approche de la rentrée scolaire pour accompagner une éventuelle ruée des ados vers les vaccins, le le centre de vaccination de la Gravona, coordonné par le Dr Laurent Carlini a décidé de tourner à plein régime avec des créneaux réservés aux adolescents. Les jeunes candidats à la vaccination peuvent se présenter à parti de ce mercredi 25 même sans rendez-vous ou même en obtenir un rle jour même s’ils le souhaitent."Cette démarche permettra une rentrée scolaire plus sereine au sein des collèges et des lycées, compte tenu l’évolution de la pandémie avec la plus forte contagiosité du variant Delta et de l’augmentation de la proportion d’adolescents et de jeunes adultes infectés. - indique l'ARS de Corse qui précise que "dès le mois de Septembre, le centre de la Gravona se rendra disponible dans les établissements scolaires pour assurer la vaccination sur site."L'accord d'un seul des deux parents, ou des responsables légaux suffit. Le ou les parents doivent donner leur accord en remplissant une attestation téléchargeable sur le site du ministère de la Santé . Le formulaire d’autorisation parentale est téléchargeable sur le site du ministère de la santé à cette adresse Les mineurs de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner, sans autorisation parentale.Le jour de la vaccination, l'adolescent de moins de 18 ans peut venir accompagné de l'un de ses parents (ou titulaires de l'autorité parentale).Si le mineur vient seul, il doit impérativement présenter l'autorisation parentale à la vaccination contre le Covid-19 remplie et signée par au moins l'un des deux parents pour se faire vacciner, sauf s'il a plus de 16 ans.