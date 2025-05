Valle di Mezzana : un enfant disparu retrouvé sain et sauf grâce à un chien de la gendarmerie et son maître

Dans la soirée du 23 mai dernier les gendarmes de Corse-du-Sud sont alertés pour une disparition inquiétante : un garçon de 11 ans n’a plus donné signe de vie à Valle di Mezzana.



En l’absence de moyens aériens, c’est une équipe cynophile du Groupe d’investigation cynophile (GIC) de Borgo qui est engagée. Fabrice, maître-chien, et Scar, son chien de recherche tout juste formé à Gramat, partent à pied sur les traces de l’enfant.



La recherche est longue et difficile. Le terrain escarpé entraîne même une chute de Fabrice, qui manquera de peu de se blesser sérieusement. Mais leurs efforts finissent par payer : le binôme parvient à retrouver l’enfant, sain et sauf.



Une opération saluée par la gendarmerie nationale de Corse comme une « preuve de l’efficacité des équipes cynophiles », et qui illustre, une fois encore, l’importance de ces unités dans les missions de secours et de recherche.