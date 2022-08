Valérie Kervizic et Ludwig Pellerin au palmarès aoûtien du Raquette Club de Porto-Vecchio

Féminines

Simple

Valérie Kervizic (15/1) bat Sidonie Rault (4/6) 6/2 6/3





35 plus

Audrey Taieb (15/3) bat Hélène Dominici (15/4) 7/5 6/2.





45 plus

Patricia Peinado (15/1) bat Laëtitia Lucchini (15/3) 6/0 7/5.



Jeunes

11/12 ans masculins

Romain Thominet (30) bat Antoine-Joseph Orazzi (30/2) 6/0 6/1.





13/14 ans masculins

Ayden Malfait (15/5) bat Léo Tremellat (30/2) 6/3 6/1.





15/16 ans masculins

Oriano Cavallini-Negrel (15) bat Ayden Malfait (15/6) 6/3 6/1



Messieurs

Simple

Ludwig Pellerin (0) bat Damien Raiola (2/6) 7/5 7/6 35 plus: Nicolas Ebran (3/6) bat Maxime Petit (15) 6/0 6/1



45 plus

Thierry Ehrhard (15/3) bat Maxime Petit (15) 5/7 7/5 6/3



55 plus

Georgy Adams (15/3) bat Frédéric Jeannot (15/2) 6/3 6/4.



Les doubles

Messieurs

Jean Orhan et Emmanuel Orhan battent Romain Bertrand et Antoine Bertrand 6/3 6/2.



Dames

Marina Casimiri et Saveria Roghe battent Marie Thoumyre et Christine Baggio 6/2 6/0



Mixtes

Marina Casimiri et Christophe Casimiri battent Maxime Berroyer et Laurelene Cavallini-Négrel 7/6 7/6.