Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse

Cette agitation maritime est liée à une dépression située dans le golfe de Gênes qui génère un fort courant de sud-ouest. La mer sera particulièrement agitée durant tout l’épisode.
Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, appelle la population à la vigilance. Il invite plaisanciers et professionnels de la mer à différer toute sortie et à sécuriser leurs navires.
Les baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs sont, eux, priés de ne pas s’approcher de l’eau ni des ouvrages exposés aux vagues et de rester attentifs aux consignes qui seront données sur les plages.
