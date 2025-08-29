CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Biguglia - À quelques mois des élections, la municipalité présente son bilan de mandature 29/08/2025 Une éclipse totale de Lune visible en Corse le 7 septembre 29/08/2025 Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse 29/08/2025 Abattoir de Porto-Vecchio : le SMAC promet un accompagnement des éleveurs 29/08/2025

Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse


La rédaction le Vendredi 29 Août 2025 à 18:49

Météo-France alerte sur un phénomène de vagues dangereuses qui touche actuellement les plages de la côte occidentale du Cap Corse. La situation devrait perdurer jusqu’au samedi 30 août à 6 heures au minimum, avant de s’étendre à l’ensemble de la côte occidentale de la Haute-Corse entre 6 heures et 18 heures..



Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse
Cette agitation maritime est liée à une dépression située dans le golfe de Gênes qui génère un fort courant de sud-ouest. La mer sera particulièrement agitée durant tout l’épisode.
Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, appelle la population à la vigilance. Il invite plaisanciers et professionnels de la mer à différer toute sortie et à sécuriser leurs navires.
Les baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs sont, eux, priés de ne pas s’approcher de l’eau ni des ouvrages exposés aux vagues et de rester attentifs aux consignes qui seront données sur les plages.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos