Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse

La rédaction le Vendredi 29 Août 2025 à 18:49

Météo-France alerte sur un phénomène de vagues dangereuses qui touche actuellement les plages de la côte occidentale du Cap Corse. La situation devrait perdurer jusqu’au samedi 30 août à 6 heures au minimum, avant de s’étendre à l’ensemble de la côte occidentale de la Haute-Corse entre 6 heures et 18 heures..