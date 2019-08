Vague de coups de chaleur sur la plage d’Olmeto. La SNSM et les pompiers secourent plusieurs enfants

Mardi 6 août dans l’après midi, sur demande du CODIS 2A, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco et la VLR 01 « Chef de Secteur SNSM » ont été engagés sur Olmeto Plage, afin de porter secours à plusieurs enfants d’une colonie de vacances, victimes de coups de chaleur.

Plusieurs moyens sanitaires étant engagés simultanément par le CODIS.

Après avoir reçu les premiers secours par les Sapeurs Pompiers et les Sauveteurs SNSM , les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Sartène.



« Grâce à la convention opérationnelle, encore un bel exemple de collaboration entre le CODIS 2A et la SNSM, dans le cadre du Secours à Personnes sur les plages et sur le littoral. » commentent les sauveteurs sur leur page Facebook.