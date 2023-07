Vague de cambriolages en Corse-du-Sud : ayez les bons réflexes !

Depuis le début de la saison estivale, la Corse est confrontée à une inquiétante hausse des cambriolages et des tentatives d'intrusion, particulièrement dans la région de l'extrême-sud de l'île, touchant des localités telles que Porto-Vecchio, Bonifacio, Zonza (littoral) et Lecci. Les résidences principales, secondaires et même les locations sont indifféremment ciblées, et ces méfaits sont principalement perpétrés pendant la nuit, avec ou sans effraction, parfois même en présence des occupants.

Face à cette vague d'insécurité grandissante, la Gendarmerie de Corse appelle la population à rester vigilante et rappelle quelques gestes simples qui peuvent considérablement réduire le risque d'intrusion.



Les bons réflexes



Durant la nuit, il est essentiel de verrouiller toutes les issues, d'activer les alarmes, même lorsque vous êtes présents chez vous, et de ne pas laisser d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres. Rangez vos biens précieux, tels que bijoux, cartes de crédit, sac à main et clés de voiture, dans un endroit sécurisé. N'oubliez pas de fermer vos véhicules à clef pour éviter les vols à l'intérieur.



Si vous remarquez un comportement suspect ou un véhicule qui vous semble étrange, il est primordial de ne prendre aucun risque. Faites immédiatement le 17, le numéro d'urgence de la Gendarmerie, en fournissant des informations d'identification détaillées, comme la marque, la couleur, et l'immatriculation des véhicules, ainsi que la description vestimentaire des personnes impliquées.



En cas de cambriolage avéré, il est crucial de rester calme et de ne toucher à rien pour préserver les traces et les indices. Contactez immédiatement le 17 pour signaler l'incident et porter plainte. Si des chéquiers ou des cartes de paiement ont été dérobés, faites opposition auprès de votre banque. De plus, il est essentiel de déclarer le vol à votre assureur en lui envoyant une lettre recommandée sous 2 jours ouvrés pour bénéficier d'une prise en charge adéquate.