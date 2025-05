Vacances scolaires : en Corse, la convention citoyenne annoncée par Emmanuel Macron ne passe pas

Une convention citoyenne jugée déconnectée des réalités en Corse

En Corse, l'annonce de cette convention citoyenne ne suscite pas l’enthousiasme du côté des syndicats enseignants et représentants de parents d’élèves. “C’est une véritable mascarade”, estime Fabien Mineo, représentant du SNUIPP-FSU. Pour lui, la méthode interroge plus que le fond. “Pourquoi tirer 150 citoyens au sort, dont beaucoup seront totalement éloignés de la réalité de l’école et des problématiques qui existent ? Pour nous, cette convention citoyenne est un écran de fumée pour éviter les vrais problèmes de notre métier : la rémunération, la violence à l'école et nos conditions de travail.” Même rejet du côté des parents d’élèves. Denis Luciani, président de l’associu di i parenti corsi, ne cache pas son scepticisme : “Tirer au sort des citoyens ? Ça ne veut strictement rien dire.” Il indique cependant que “débattre de manière globale sur les rythmes scolaires” serait “intéressant”.





Jean-Pierre Luciani, secrétaire national du STC Éducation, lance : “Réfléchir aux rythmes scolaires, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que l’histoire se résume aux vacances scolaires qui sont jugées trop longues.” Pour Fabien Mineo, “ça fait un moment qu’Emmanuel Macron trouve que les enseignants ne travaillent pas assez”. “Mais ces vacances sont nécessaires, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les enfants, parce qu'il n'y a pas que l'école. On a en plus la chance en Corse d'avoir un tissu familial qui existe encore, et qui permet aux parents et aux grands-parents de faire découvrir ce qu’est le monde en dehors de l'école.”





Un calendrier adapté aux réalités locales ?

Plutôt que de passer par une convention nationale, les syndicats appellent à des solutions négociées localement, en lien avec les réalités spécifiques de la Corse. "On voudrait travailler sur les rythmes, mais à l'interne, avec les fédérations de parents d'élèves, les syndicats et l'administration. Vu qu'il fait chaud en juillet et en septembre, on aimerait revoir la journée, pour avoir, dans le premier degré notamment, une journée de classe de 6h30 au lieu de 6h, ce qui permettrait de dégager 12 jours de vacances supplémentaires. Les élèves ne rentreraient plus le 1er septembre, mais après le 8 septembre, et ils ne partiraient plus le 6 juillet, mais plutôt le 30 juin”, détaille Fabien Mineo.





Un avis que partage Denis Luciani. “On demande le transfert de la gestion des calendriers et des rythmes scolaires à la Collectivité de Corse. On propose un calendrier alternatif et on voudrait que le calendrier et les rythmes scolaires soient adaptés à la réalité géographique, culturelle, environnementale et climatique de la Corse. Ce serait une aberration de travailler en juillet, et au début du mois de septembre. Ça devrait commencer après le 8 septembre, pour des raisons culturelles et climatiques. On pourrait aussi avoir des apprentissages le matin et des activités l'après-midi, comme ça se fait en Espagne ou en Italie, mais c'est à décider en coopération avec les différents acteurs de la communauté éducative.”



Pour Jean-Pierre Luciani, il faut surtout réfléchir à la formation des enseignants, afin qu’ils puissent mieux adapter leur pédagogie au rythme réel des enfants. “Le fond du problème, pour moi, c'est de former les enseignants pour qu’ils puissent être en phase avec le rythme des enfants, pour leur proposer un temps de travail et un temps un peu plus souple. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, mieux former les enseignants, et alterner les activités qui demandent de l’énergie, et celles qui en demandent moins ?”