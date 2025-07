Vacances gouvernementales : plusieurs ministres font le choix de la Corse

Le Conseil des ministres s’est réuni une dernière fois ce mercredi 30 juillet avant la coupure estivale. À l’issue de cette séance, les membres du gouvernement disposent de trois semaines de congés, jusqu’à la reprise officielle fixée au 27 août. Une trêve qui intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les arbitrages budgétaires pilotés par François Bayrou.



Dans ce cadre, les ministres ont été invités à faire preuve de sobriété et à privilégier des destinations françaises. C’est le cas de plusieurs d’entre eux, qui ont opté pour la Corse. Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, Marc Ferracci, ministre de l’Industrie originaire de l’île, Laurent Marcangeli, ministre ajaccien de la Fonction publique, ainsi que Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, ont prévu d’y passer leurs congés d’été.



Mais c’est la Bretagne qui a été la région la plus prisée par les membres du gouvernement. Cinq ministres y séjourneront durant l’été : Éric Lombard (Économie), Sophie Primas (porte-parole), Amélie de Montchalin (Comptes publics), Véronique Louwagie (Commerce) et Françoise Gatel (Ruralité).



D’autres ont choisi la Vendée ou le Var. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, ont opté pour le sud-est, tandis que Bruno Retailleau (Intérieur) rejoindra sa résidence vendéenne à Saint-Malô-du-Bois.



Certains resteront toutefois à Paris. C’est le cas de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui doit suivre l’ouverture de la prison de haute sécurité de Vendin-Le-Vieil, et préparer son projet de loi sur la justice. Le Premier ministre, François Bayrou, prévoit également une pause studieuse, consacrée à la préparation budgétaire de la rentrée et au plan d’économies annoncé à hauteur de 43,8 milliards d’euros. Enfin, Benjamin Haddad, ministre de l’Europe, élu à Paris, demeurera dans la capitale.



Les cabinets ministériels ont communiqué en amont sur la nécessité de rester mobilisés, évoquant des « vacances studieuses », alors que l’exécutif se prépare à une rentrée parlementaire à haut risque. La séquence budgétaire de l’automne pourrait en effet s’accompagner de tensions politiques importantes. D’ici là, les ministres profiteront d’un mois d’août loin de l’agenda gouvernemental.