VIDEO - Sur fond de blocage avec l'Etat, les « Ghjunarte internaziunale » auront lieu ce week-end à Corte

Pour Corsica Libera «une autre Europe, la vraie Europe, et un autre monde sont possibles. Une Europe et un monde en paix grâce à la coopération des peuples et des nations, où l’exercice du pouvoir sera enfin compatible avec l’expression démocratique. Où les espaces convergents seront organisés à partir des besoins et des réalités sociales, culturelles, économiques des peuples concernés. La Corse y aura toute sa place, à la condition sine qua non de consolider un projet de société autour d’une certaine idée de la nation pour laquelle plusieurs de nos frères les meilleurs ont payé le prix le plus lourd, celui de la liberté et, parfois de la vie».Eric Simoni et les membres de l’Exécutif du parti nationaliste qui organisent cet évènement veulent aussi que ces journées soient l’occasion de mettre en place une stratégie contre le blocage de l'Etat dans le dossier corse et également renforcer la démarche de Pè a Corsica.« Près de 70 000 corse ont voté pour notre démarche et on se veut les garants de la réussite de celle-ci » martèle E.Simoni.Aussi Corsica Libera a-t-il envoyé des invitations aux autres composantes de la coalition. «On veut que les gens viennent discuter avec nous pour renforcer la démarche initiée il y a quelques années. On veut donner au peule corse le projet dont il a besoin. Toutes les composantes de Pè a Corsica ont été conviées et pour l’heure nous n’avons pas eu de retours négatifs à ces invitations ».« Cette année encore, les Ghjurnate Internaziunale s’ouvriront sur des débats et des prises de positions autour d’un constat amer qui s’affirme chaque jour, malheureusement un peu plus: le monde actuel, aux mains d’ Etats et d’intérêts financiers, qui ont pris le pas sur la volonté des peuples, est en conflit perpétuel » a continué Eric Simoni, porte-parole de Corsica Libera lors d’une conférence de presse à Bastia. « Plus positivement, elles permettront également de montrer que cela ne saurait être considéré comme une fatalité, et que les choses bougent: malgré tous les écueils, toutes les tempêtes, le cap des libérations nationales et sociales est maintenu ».A ces journées sont invitées des délégations étrangères :Xavi Larralde, Porte Parole de SORTU.Montserrat Puigdemont, représentante de l’Association Catalane pour les Droits Civils; c’est lasœur de Carles Puigdemont i Casamajò (ex Président de la Generalitat en exil, élu députéeuropéen en mai dernier), Elisenda Paluzie, Présidente de l’Assemblée Nationale CatalaneJosep Andreu, maire de Montblanc, sénateur de Tarragone à Madrid et élu au Parlement deCatalogne, il a été Président de l’Association des mairies pour l’indépendance, représentant deERC (Esquerra Republicana de Catalunya), Miquel Angel Estradé, maire et sénateur de Lleida à Madrid et élu au Parlement de Catalogne, représentant de ERC, Jordi Mirò, Président de Estat CatalaConxita Bosch, responsable de l’Association Catalunya-Corsica.Moetai Brotherson, Député à l’Assemblée Nationale française, et responsable du TaviniHuira’atira, dont les paroles continuent à faire écho à nos propres revendications: « C’est unpeuple qui ne s’est jamais résigné à cesser d’exister en tant que lui-même. Nos ancêtres n’ontjamais accepté d’aliéner leur droit à l’indépendance, à l’autodétermination, et nous poursuivonsce combat. »Mickael Forrest, responsable du FLNKS, représentant permanent du mouvement pour lesrelations extérieures, qui nous parlera notamment du nouveau référendum et du processusd’émancipation en cours. Ses mots à lui, résonnent aussi fortement pour nous, et pour lesgénérations à venir: « C’est le travail de nos pères et de nos grands-pères. Il faut respecter lesang qui a été versé pour que la Kanaky devienne indépendante ».Simone Maulu, Gavin Sale, Stefanie Taras et Denise Pittui, responsables et représentants d’IRS(Indipendentzia Republica de Sardigna) Bustianu Cumpostu (coordinateur national), Francesca Frigau (secrétariat national), Pieri Agiolas(Coordinateur territoire d’Ogliastra), représentant Sardigna Natzione Indipendentzia.« Ces peuples, comme nous, subissent un blocage de leur gouvernement» souligne Eric Simoni.