VIDÉO - Randonnée estivale : les conseils de prudence du PGHM de Corse pour éviter l'accident

Préparer son itinéraire et prendre de la marge

Avant de chausser les chaussures de randonnée, une bonne préparation est cruciale. prévient le major Patrick Bonissone du PGHM de Corse.

« Parfois on s'engage sur un terrain douteux parce qu'on est pris par le temps pour finir la randonnée, et c’est là qu’un accident peut arriver. »

Autrement dit : mieux vaut raccourcir une boucle que se retrouver engagé dans un secteur risqué en fin de journée.



Adapter son équipement aux conditions du moment

Les secours insistent sur l’importance d’un matériel adapté : vêtements contre les intempéries, cartes, trousse de secours, GPS, vivres, et surtout un moyen d’appel d’urgence chargé.

« S’assurer d’avoir l’équipement nécessaire et surtout ne pas partir seul », ajoute le major.



Vérifier la météo et rester attentif à son évolution

La montagne est imprévisible, et la météo y change vite. « Il convient de bien vérifier la météo, en particulier à cette période. »

Un ciel bleu en début de matinée peut vite se transformer en orage piégeant les randonneurs sur les crêtes.



​ Savoir renoncer

Un sommet ne vaut pas une vie. Trop de randonneurs persistent malgré les signaux d’alerte : fatigue, météo, terrain difficile.

« Il faut savoir renoncer à temps. On voit encore trop souvent des gens qui persistent et se retrouvent en difficulté. »





Se rendre détectable

Dernier conseil fondamental : ne pas s’isoler totalement. Il faut prévenir quelqu’un de son itinéraire et rester traçable.

« Soit avoir prévenu quelqu’un, soit disposer d’un moyen de se rendre localisable via une application sur son téléphone », rappelle Patrice Bonissone





En résumé

Anticipation, prudence, humilité : trois mots d’ordre pour profiter de la montagne sans risque. Car comme le rappellent les secouristes, l'accident survient souvent quand on pense tout maîtriser.



Le reste sur la vidéo ci-dessous.