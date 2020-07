VIDEO - Quand le water-polo s’invite à Furiani

«Cela fait 20 ans que nous organisons cette opération Nager Grandeur Nature» explique Thierry Murali, responsable du club Team Bastia Natation. «Le concept est de familiariser l’enfant à l’eau, au milieu maritime, à la faune et à la flore aquatiques, aux dangers aussi. A travers des petits jeux en mer comme sur le sable, on leur donne les premières bases de la natation». Et le concept recueille un franc succès car outre le public, les animateurs du TBN accueillent de nombreux centres aérés ou associations de quartiers comme OPRA, Alpha.. «Cette année par rapport au protocole sanitaire, on a du s’adapter et réduire le nombre de participants. Mais cerise sur le gâteau, en partenariat avec la CAB qui nous a détaché des maîtres-nageurs-sauveteurs, nous avons accueilli pendant deux jours le Water-Polo Summer Tour ».



Ce Water-polo Summer Tour est une opération estivale de promotion du water-polo sur les plages et les plans d'eau mise en place l’année dernière par la Fédération Française de Natation. «Le but est de faire découvrir et développer le water- polo, une des 5 disciplines de la Fédération Française de Natation» explique Sarah Mehammedia qui, avec Nessim Charef et Sofiane Belbachir Chatain, dirige l’opération. «Le water-polo regroupe environ 10 000 adeptes mais c’est une discipline encore un peu méconnue donc on en assure la promotion en espérant doubler ce nombre de licenciés. L’idée en venant ici, c’est de conquérir la Corse car il n’y a aujourd’hui aucun club de water-polo. On espère donc que très vite des sections ouvriront sur cette belle île. Le summer tour comptait 8 étapes dont 3 en Corse mais Calvi et St Florent, en raison de la crise sanitaire, ont préféré annuler. Notre projet est de revenir l’année prochaine pour faire un véritable tour de l’île, de Bastia à Ajaccio, Porto-Vecchio, L’Ile Rousse et Calvi ».



