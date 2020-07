VIDEO - Plage de Cap Laurosu : plusieurs personnes emportées par le courant à cause d'un jeu dangereux

MBC le Lundi 20 Juillet 2020 à 08:28

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine le sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano et les services de Gendarmerie ont du intervenir pour prêter secours à plusieurs personnes emportées par le courant et à d'autres, bloquées sur la rive sud du Rizzanese, à l'embouchure de Plage de Cap Laurosu, à cause d'un "jeu dangereux".



En effet, comme on peut voir sur la vidéo postée sur la page Facebook des Sauveteurs en Mer de la SNSM de Propriano, ce dimanche 19 juillet des personnes " se sont amusées à ouvrir l’embouchure du fleuve causant une véritable lâcher d’eau générant un très fort courant".

Une dizaine de mètres de plages ont été emportée brusquement .

Des personnes ont été emportées par le courant et ont réussi à rejoindre la côte non sans mal. D'autres, prés d'une trentaine, ont été bloquées sur la rive sud du fleuve et ont du être évacuées par les moyens de la SNSM.

L'opération a été organisée en présence de la Gendarmerie Nationale et a mobilisé le SRA SNS 714 et le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654, indique la SNSM sur les réseaux sociaux.



