VIDEO - Petru Bracci et Jean-Charles Avazeri font souffler l’esprit de Noël chez Angels’Coiffure de Biguglia

Outre les coiffures ou manucures gratuites, Emilie Chrétien et son personnel ont offert des cadeaux, soins de beauté pour les adultes, jouets pour les enfants, autour d’un succulent buffet garni de chocolats et douceurs de Noël. Et l’esprit de Noël ce lundi souffla d’autant fort plus que Petru Bracci et Jean-Charles Avazerri ont illuminé l’après midi avec leurs chansons…





CNI vous fait revivre ce beau moment de partage, de solidarité, cette magie de Noël…