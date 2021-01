VIDEO - Patriotti à Bastia : « Il y a un acharnement politique contre Félix Benedetti »

« Mardi 19 janvier, le juge d'application des peines anti-terroriste rendra sa décision sur les modalités d'application du reliquat de peine de un an et sept mois pour Félix Benedetti, membre de notre collectif, qui avait été condamné à la lourde peine de cinq ans d'incarcération et d'exil forcé» explique Ghjuvan Filippu Antolini, porte-parole du collectif.





«Le parquet de Paris a demandé son retour en prison lors d'un débat contradictoire. Il reproche à Félix la pérennité de son engagement public à sa sortie de prison, particulièrement son engagement et son action, avec Patriotti, contre l'obscur FIJAIT. Ces réquisitions politiques et vindicatives nous inquiètent. Elles mettent en relief le dangereux autoritarisme qui chaque jour gangrène un peu plus le système judiciaire français. Félix a effectué deux ans et demi de préventive à Fresnes, il a ensuite été assigné à résidence à Paris durant un an et demi. Ces peines totalisées avaient pour objectif de l'éloigner et l'isoler de l'espace politique et militant...





Il est aujourd'hui agent de développement en charge du foncier, et commerçant à Bastia, ayant sous sa responsabilité plusieurs salariés. Il est également père de trois enfants. Il présente toutes les conditions requises tant familiales que professionnelles prévues par les textes de mesures juridictionnelles du système établi pour naturellement bénéficier d'une liberté conditionnelle. Aujourd’hui il y a un acharnement politique contre lui et on ne peut pas tolérer ça. On exige que Félix reste en liberté. Quand on veut tuer son chien on l’accuse de la rage, aujourd’hui c’est un habillage. Rien ne justifie que Félix retourne en prison. On veut abattre Félix car c’est un patriote corse qui reste droit dans ses bottes et qui continue à militer ».





Félix Benedetti, présent à ce rassemblement, ne comprend pas lui non plus les raisons qui le feraient retourner en prison «Aujourd’hui, à part un prétexte politique il n’y a aucune raison objective pour que je retourne en prison ».

CNI était présent au rassemblement et a recueilli les réactions