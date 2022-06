VIDEO - Marana-Golu : Un Office de tourisme mobile à la rencontre des vacanciers

Entre mer et montagne, le territoire de Marana/Golu regroupe 10 villages : Bigorno, Borgo, Biguglia, Lucciana, Monte, Vignale, Olmu, Campitellu, Lentu et Scolca. Un territoire aux mille richesses qui alterne villages de caractère, paysages d’exception, itinéraires variés et sites historiques. « Pour faire connaitre toutes nos activités aux touristes déjà présents, l’OTI a mis en place un schéma de diffusion de l’info avec des accueils délocalisés à l’aéroport de Poretta et un point mobile, un triporteur sur le cordon lagunaire » souligne Géraldine Ferralis, directrice de l’OTI.



Sur place, comme dans les locaux de l’OTI qui se trouvent à Borgo, toutes sortes d’informations sur l'activité touristique du territoire, les animations, les bons plans et les nouveautés. Ce plan pour le moins original du triporteur connait un beau succès quand on saura qu’il est stationné tous les matins au supermarché Leclerc de Borgo qui, sur le Lido de la Marana, jouxte les villages vacances Belambra et Adonis et où passent quelque 2000 personnes par jour et l’après-midi au camping San Damiano qui connait lui un passage de 1500 estivants par jour. « En 2021, nous avions renseigné plus de 15 000 touristes par ce biais » précise G. Ferralis.



Aux commandes du triporteur : Pierre-Marie Luciani-Giamarchi. « Le but est de faire connaitre toutes les activités de notre territoire. Nous disposons de brochures, de cartes, de flyers bien sûr mais rien ne vaut le contact direct, le dialogue. Beaucoup de touristes sont étonnés de la diversité de notre offre. A la fin on effectue avec eux un petit sondage pour savoir d’où et comment ils sont venus, ce qui les attire, leurs demandes ».



A l’image d’autres microrégions, les touristes sont arrivés depuis plusieurs semaines. « Tous les indicateurs sont au vert et nos équipes sont en place» se réjouit Géraldine.