VIDEO - Lisula : sauvetage de la tortue Caouanne

Les trois hommes au prix d'une infinie patience ont commencé par ôter l'énorme hameçon (photo du bas) puis à tenter de retirer le fil qu'elle avait avalé.

Ainsi, après avoir réussi non sans mal à lui retirer l'hameçon et une partie du fil, et ayant permis à la tortue de retrouver ses esprits, ils l'ont remise à l'eau.

"Nous l’avons relâchée et elle repartie vers le large pour notre plus grand bonheur. Bonne chance à elle" expliquent Stéphane, Michel et Nicolas

"Nous avons appelé l’Ifremer, la Gendarmerie et le Crossmed mais personnes ne nous a aidés" ajoutent-ils un peu déçus du peu d'écho qu'avait eue leur démarche, mais fiers quand même de penser qu'ils l'ont … "quand même peut-être sauvée"