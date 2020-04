VIDEO - Le Covid-19 a vidé le ciel d'Europe

MV le Mercredi 1 Avril 2020 à 15:25

Les compagnies aériennes du monde entier ont suspendu une grande partie de leurs vols en raison du manque de passagers dû aux rescritions sur les déplacements imposées par endiguer la pandemie de Coronavirus. Le Covid-19 a pratiquement vidé le ciel. En Europe, où le virus frappe lourdement plusieurs pays, le trafic aérien a considérablement diminué, comme le montre cette vidéo comparative réalisée par Eurocontrol. Dans le timelapse, on voit sur la gauche les avions survolant le Vieux Continent le dimanche 31 mars 2019 et sur la droite, les avions circulant le dimanche 29 mars 2020 entre 8 heures et midi.

