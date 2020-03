VIDEO - L'Italie unie contre le Coronavirus. Ce soir à 18h tutti inseme par-delà les frontières

Charles Monti le Vendredi 13 Mars 2020 à 14:53

En Italie, enfermés chez eux, loin des leurs, dans les villes et les rues désertes, les Italiens chantent aux fenêtres. Pour se rassurer. Et pour se tenir compagnie.

Dans un pays qui paye un lourd tribut au Coronavirus, à Naples, Sienne, Turin, Cagliari et Rome on a chanté ces jours-ci pour conjurer le mauvais sort.



Ce vendredi en fin d'après-midi - à 18 heures - toute l'Italie aux fenêtres chantera "Fratelli d'Italia", demain, samedi "Azzuro" et dimanche "Il cielo è sempre piu blu" pour que l'optimisme reste de rigueur de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne.



Un exemple que l'on pourrait, pourquoi pas ? reprendre chez nous, afin que l'union des peuples, telle une locomotive, se dresse par-delà les frontières, contre la pandémie. "



Tutti inseme" par-delà les frontières, c'est possible. Et quelle belle leçon de solidarité donnerions-nous à nos voisins !

