VIDEO - "Je m’appelle Nathalie Tabarani j’ai 53 ans et je suis atteinte de la maladie de Charcot"

« Nous, malades, condamnés à vivre emmurés dans notre propre corps, avons besoin de votre aide pour faire avancer la recherche.

Plusieurs pistes thérapeutiques prometteuses sont actuellement en cours d’essais cliniques. Mais pour accélérer les découvertes, il faut davantage de moyens. »

« Chaque don compte. Que vous soyez un proche, une connaissance, ou simplement sensible à notre cause, merci de donner ce que vous pouvez.

Ensemble, faisons de ce combat un élan de solidarité. Merci du fond du cœur. »

Difficile de ne pas être touché par le texte de Nathalie, les partagés sur la page de la cagnotte HelloAsso , créée pour soutenir l ’ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique). Depuis 1985, cette association a financé plus de 210 projets de recherche, investi plus de 9 millions d’euros pour faire avancer la science, et soutenu plus de 35 000 patients à travers toute la France.Aujourd’hui, Nathalie souhaite, à son tour, sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie neurodégénérative qui affecte les neurones moteurs et entraîne la paralysie progressive des muscles volontaires. La SLA impacte également la phonation (la voix) et la déglutition.Sans traitement, l’espérance de vie est estimée entre 3 et 5 ans après le diagnostic.C’est pourquoi Nathalie s’associe pleinement au combat mené par l’ARSLA. Elle tient à rappeler que 100 % des dons seront reversés à l’association, qui œuvre à la fois pour la recherche, l’accompagnement des malades et la sensibilisation du public à la SLA.Elle conclut avec des mots qui touchent au cœur :