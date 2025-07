VIDÉO - Incendies : 30 hectares détruits par le feu à Calasima

Le premier feu s’est déclaré sur le territoire de la commune de Pietroso, au lieu-dit Casa Pieraggi. Il a détruit environ un hectare de gros maquis. L’incendie, rapidement maîtrisé, a nécessité l’intervention d’environ 25 personnels au sol.





Le second feu, plus préoccupant, est en cours sur la commune d’Albertacce, au lieu-dit Calasima. Environ 30 hectares de végétation ont déjà été parcourus par les flammes. Les moyens déployés sont conséquents, avec 75 personnes engagées au sol, appuyées par des moyens aériens : un hélicoptère bombardier d’eau lourd (HBE) et deux avions Canadair (notre photo et notre vidéo).





Les opérations se poursuivent pour tenter de maîtriser le feu d’Albertacce, attisé par des conditions météorologiques propices à la propagation.