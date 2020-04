VIDEO - Galeria : le corbeau, le sanglier et le marcassin

C.-V. M le Vendredi 24 Avril 2020 à 21:32

Non ne ce n'est pas une nouvelle fable de Jean de La Fontaine, mais le contenu d'une superbe vidéo tournée il y a quelques semaines sur le sentier des Partiche, à Galeria, par un de nos lecteurs, Olivier Spinosi. On y voit un sanglier s'escrimer, puis renoncer, à courir derrière une proie potentielle, un corbeau en l'occurrence, qui, à coups d'aile nerveux, parvient toujours à prendre ses distances sur le sanglier. En regardant bien on voit même un marcassin qui tente lui, mais en vain, de participer à cette poursuite inédite.

Des images qui nous permettent de "partager de belles choses de la nature" comme le souligne notre lecteur qui a assisté à cette scène.

Regardez (en mode plein écran) vous ne verrez pas cela tous les jours...

