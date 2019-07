VIDEO- Festi Lumi illumine les nuits de Bonifacio jusqu'à samedi 6 juillet

S’épanouissant depuis cinq ans, le festival de lumière « FESTI LUMI » ne fait que grandir, s’af rmer, émerveiller et toucher, à travers différents récits, les visiteurs de plus en plus nombreux à venir vivre cette métamorphose de la Haute-Ville de Bonifacio. A travers des œuvres lumineuses audacieuses, modernes et poétiques, il est devenu un événement incontournable en Corse.



Bonifacio possédant un patrimoine civil, religieux, militaire exceptionnel, la ville s’est engagée dans une démarche de Site Patrimonial Remarquable. La lumière architecturale pérenne et festive contribue à faire de ce patrimoine une véritable porte ouverte vers l’avenir.



Marquée par le succès des années précédentes, cette nouvelle édition a renouvelé son programme à travers des propositions artistiques inédites. Elle conserve néanmoins les éléments emblématiques de ce festival unique, tels que les projections monumentales sur les terrasses du Bastion de l’Étendard ou des installations lumineuses intimistes et parfois interactives. Du 4 au 6 juillet, le patrimoine de la Haute-Ville sera révélé par des créations lumineuses alliant nouvelles technologies et imaginaire traditionnel.



Les œuvres lumineuses et les interventions artistiques du festival, variées et riches de surprises, sont dévoilées à travers un parcours nocturne intuitif. Le visiteur est subtilement guidé tout en restant maître de sa propre déambulation et de



sa propre découverte des propositions artistiques. Le public aura non seulement la place de spectateur mais aussi parfois le rôle d’acteur intervenant lui-même sur des œuvres qui lui seront proposées. Il saura s’émerveiller et révéler un imaginaire profond.