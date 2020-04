VIDEO. Covid-19 : Après les masques, 60 000 surblouses pour le personnel soignant du CH d'Ajaccio

En effet la commande du matériel a été passée il y a moins d'une semaine et la mobilisation de la compagnie aérienne a permis de déclencher l’opération de transport avec un préavis de 24 heures seulement.

En coopération avec la Collectivité de Corse, Air Corsica a effectué un vol spécial « tout cargo » à la demande de la direction du centre hospitalier d’Ajaccio et dans la soirée de jeudi le matériel médical a été réceptionné par le directeur de l'hôpital, par Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des questions sanitaires et sociales à la Collectivité de Corse et par Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance de la compagnie.



Vidéo

Après les masques et le gel hydroalcoolique, la France semble devoir faire face à une nouvelle pénurie : celle des surblouses, un équipement qui permet de couvrir la blouse habituelle des infirmiers, médecins ou aide-soignantes lors de leurs consultations et interventions.Essentiel dans la lutte contre le coronavirus, ce matériel médical était presque en rupture de stock à l'hôpital d'Ajaccio qui a su anticiper ses besoins en commandant à une usine lilloise un stock de 60 000 surblouses à destination du centre hospitalier de la Miséricorde.Comme l'explique dans cette vidéo Jean-Luc Pesce, directeur du CH de la ville impériale, la collaboration entre la Collectivité de Corse, Air Corsica et le centre hospitalier a permis de mener cette opération en temps record.