VIDEO - Confinement : Quand sonne 20 heures, le petit footballeur…

Philippe Jammes le Dimanche 26 Avril 2020 à 14:10

C’est l’histoire, vraie, d’un éducateur de football de la Ligue Corse de Football, qui, confiné depuis des semaines, pense à ses petits footballeurs dont il a la charge le mercredi et le week-end et qui doivent piaffer d’impatience de pouvoir rejouer au ballon.

Cet éducateur, Paul-Gérard Savelli, est aussi auteur-compositeur-interprète. Aussi a-t-il eu l’idée d’en faire une chanson…

Que peut bien faire un petit footballeur enfermé chez lui ?

Que comprend t-il à cette situation ?



La suite en images et en musique…

