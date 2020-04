VIDEO - Confinement : En Corse du Sud, les gendarmes sont au plus près des habitants

MV le Vendredi 24 Avril 2020 à 18:28

Pour être au plus près de la population en cette période de confinement, une brigade de contact mobile de la Gendarmerie Nationale sera présente les prochains jours dans les territoires ruraux et plusieurs supermarchés du Sud de l'ile.

Ce matin au Carrefour de Porticcio, les militaires ont lancé cette opération de proximité qui leur permettra de délocaliser leurs moyens au profit de toux ceux qui en ont besoin.

En plus de répondre à vos interrogations sur les sujets qui relèvent de leur compétence (violence familiales, délinquance) , vous pourrez aussi déposer une main courante ou une plainte.



"C'est comme si on décentralisait la brigade à l'extérieur " indique le Capitaine Grégoire Chalmeau, Commandant de compagnie en second, qu'on écoute dans la vidéo.





Ce samedi vous retrouverez cette brigade dans les supermarchés de Porto et Piana.

Dimanche sur Cargese et Sagone.

Lundi à Peri

Mardi dans la zone des centres commerciaux de Mezzavia (Auchan et LeClerc)

