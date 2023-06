VIDEO - Claudio Capéo : 3 bonnes raisons d'aller au festival Creazione à Bastia

Jeudi 15 juin :





Vendredi 16 juin :



Samedi 17 juin :



Dimanche 18 juin :

19h30 : Live Music I Frutti (jardins)19h30 : Live Music The Monkeys (cour)22h00 : Défilés des créateurs Corses et Marocains (jardins)22h30 : DJ Collectif Evazion (jardins)22h30 : Live Music - Creazione In Musica by Francine Massiani (Plateau d'artistes insulaires avec Clément Albertini, Doria Ousset, Orlanne Orsatelli, Play Out, Incantesimu, Michè Dominici & Snai )16 - 22 heures : Parcours des créateurs18h00 : Show Défilé des créations des étudiantes - Filière mode Fred Scamaroni (jardins)19h30 : Live Music I Brumichesi (jardins)19h30 : Live Music Julie & Antoine (cour)22h00 : Show Défilés des créateurs Corses et Marocains (jardins)22h30 : DJ Flo Menk & Saxc (jardins)22h30 : Live Music Spice Boys (cour)16 - 22 heures : Parcours des créateurs19h30 : Live Music Anima (jardins)19h30 : Live Music Snail (cour)22h15 : Remise des prix (jardins)22h30 : Show Danse - Filière arts du spectacle - Université de Corse (cour)22 h 30 : DJ Romain Guerrini (jardins)22 h 45 : Live Music Jean-Charles Avazeri (cour)15h00 - 22 h 00 : Parcours des créateurs11h30 : Brunch Musical Antonia & Josepha (jardins)19h30 : Live Music El Diablo (cour)22h00 : Clôture du Festival