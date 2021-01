VIDEO - Chuck Norris souhaite aux Bastiais une bonne année 2021

Pour tourner la page 2020 et entamer 2021 avec optimisme et un peu d'humour l'union de commerçants de Bastia a fait appel à la star hollywoodienne Chuck Norris pour souhaiter la bonne année et des vœux de « Pace è salue » à tous les Bastiais.

Il ne s'agit pas d'un fake mais très probablement de l'application américaine Cameo qui permet de recevoir une video personnalisée par une celebrité.



Cette appli vous permet de choisir une star internationale et de lui indiquer ce qu’il faut dire et vous payez pour obtenir une vidéo. A ce jour, Cameo rassemble plus de 30 000 célébrités qui peuvent vous souhaiter un joyeux anniversaire, effectuer une demande de mariage à votre place, ou vous souhaiter la bonne année. Les messages durent en moyenne 30 secondes mais peuvent aller jusqu’à deux minutes et les prix varient de 5 dollars à 1 000 dollars.

Au-delà de l'origine du message, les mots prononcés par le protagoniste de Walker, Texas Ranger, ont surpris et amusé les Bastiais qui ont partagé en masse la vidéo sur les réseaux sociaux.