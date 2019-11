VIDEO - Bastia : le « Cri pour la terre » de Guillaume Corpard

Animaux - Humains - Planète : prenons des décisions maintenant, pour changer le monde » c’était en quelque sorte le thème de cette soirée. A travers ses conférences et son livre L'auteur "Un cri pour la terre", Guillaume Corpard dévoile le rapport entre le saccage de la planète, la souffrance des animaux et notre santé. L’auteur interpelle aussi bien les jeunes en quête d’un changement, que les adultes cherchant des solutions concrètes pour améliorer leur santé physique et spirituelle. Il confie des solutions concrètes pour vivre en harmonie avec toute forme de vie, sans distinction. Lors des ses interventions, avec humour, force et conviction il traite ainsi plusieurs sujets d’actualités :

- L'impact de l'alimentation sur notre santé

- L'impact de l'élevage intensif sur le climat et l'environnement

- Les écosystèmes et le dérèglement climatique

- Le bien-être animal

- Les solutions écologiques, économiques, alimentaires Bio...

CNI l’a rencontré juste avant cette conférence. Une interview longue mais ô combien intéressante, sorte de séance de rattrapage pour ceux qui n’auraient pas pu assister à la conférence…