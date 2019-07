VIDEO - 843 décès par an en Corse : Le combat de la Ligue contre le cancer continue

Rédigé par Michel Rosecchi le Samedi 27 Juillet 2019 à 16:08

Plus de 1000 malades, chaque année et 843 décès par an en Corse, ce sont les chiffre, alarmantes, données ce vendredi 26 juillet, par la Ligue contre le cancer, qui pointe du doigt le tabagisme, première case de décès par cancer sur l'ile.



Unis plus que jamais les comités 2A et 2B de la Ligue ont déclaré se mobiliser face à la hausse du cancer en Corse. "On va arrêter les différences entre Corse-du-Sud et Haute-Corse, on est la Corse et il faut agir !" a déclaré le Dr. Franck Le Duff, secrétaire général de la structure et directeur de l'association régionale Corse de dépistage des cancers (ARCODECA).



Cancer du poumon en hausse, peu de dépistages sur les cancers les plus graves, train de vie des insulaires dangereux, le Dr Sauveur Merlenghi, président du comité 2A s'explique en vidéo.

