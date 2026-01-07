VALOR et RIUSU : Hub Corsica lance un réseau de reconditionnement numérique solidaire pour lutter contre l'illectronisme

Le réseau RIUSU repose sur six structures associatives réparties sur l'ensemble du territoire : ALPHA et OPRA à Bastia, le Centre Social Fiumaltu à Folelli, SOLIDERIA en Balagne et Centre-Corse, INIZIATIVA à Ajaccio et Études & Chantiers à Porto-Vecchio. Ces structures, pour la plupart des ateliers chantiers d'insertion ou des associations à vocation sociale, assurent le reconditionnement mais aussi, pour certaines, l'attribution du matériel et la formation des utilisateurs. La capacité actuelle est d'environ 300 appareils par an, avec un objectif cible de 1 000 à 1 500. "On fait un peu avec ce qu'on a", reconnaît Bernardu Cesari. "Ce n'est pas parce qu'il y a 60 000 personnes en illectronisme qu'on a 60 000 qui veulent un ordinateur. On vise ceux qui n'ont pas accès au matériel pour des raisons financières."





