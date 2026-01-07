VALOR et RIUSU : Hub Corsica lance un réseau de reconditionnement numérique solidaire pour lutter contre l'illectronisme

RIUSU, six reconditionneurs pour couvrir toute l'île
Le réseau RIUSU repose sur six structures associatives réparties sur l'ensemble du territoire : ALPHA et OPRA à Bastia, le Centre Social Fiumaltu à Folelli, SOLIDERIA en Balagne et Centre-Corse, INIZIATIVA à Ajaccio et Études & Chantiers à Porto-Vecchio. Ces structures, pour la plupart des ateliers chantiers d'insertion ou des associations à vocation sociale, assurent le reconditionnement mais aussi, pour certaines, l'attribution du matériel et la formation des utilisateurs. La capacité actuelle est d'environ 300 appareils par an, avec un objectif cible de 1 000 à 1 500. "On fait un peu avec ce qu'on a", reconnaît Bernardu Cesari. "Ce n'est pas parce qu'il y a 60 000 personnes en illectronisme qu'on a 60 000 qui veulent un ordinateur. On vise ceux qui n'ont pas accès au matériel pour des raisons financières."
Une dimension européenne pour les déchets électroniques
RIUSU s'inscrit dans le cadre du projet européen VALOR, financé à 80% par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg Marittimo IT-FR-Maritime pour un budget total de 1 847 672 euros. Six partenaires y participent : la Région Ligurie comme chef de file, les universités de Gênes, Pise et Côte d'Azur, la commune toscane de Massa et Hub Corsica. Chacun a un rôle distinct : là où Hub Corsica coordonne le réseau de réemploi en Corse, les universités travaillent sur la récupération chimique des métaux rares contenus dans les composants électroniques, ainsi que sur un système de traçabilité blockchain. L'enjeu est de taille : éviter que ces matériaux précieux "partent en Afrique ou en Asie pour être brûlés", comme le résume Bernardu Cesari. Le gisement annuel estimé en Corse représente 9 700 appareils.
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