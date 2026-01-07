Entre attractivité du littoral et isolement de la montagne, une Corse à plusieurs vitesses

Loin s’en faut, la Corse ne forme pas un territoire homogène. Derrière les 360 communes que compte l'île se cachent des réalités très différentes selon que l'on vive dans une grande ville, sur le littoral ou dans les villages de montagne. C'est ce que met en évidence une étude publiée le 8 juin dernier par l'Insee en partenariat avec l'Agence d'Aménagement d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse (AUE). En croisant des données liées au relief, à la population, à l'accès aux services, à l'emploi ou encore au logement, l'institut distingue cinq grands profils de communes qui dessinent une Corse aux visages multiples.



Sans surprise, Ajaccio et Bastia occupent une place à part. Les deux principales villes de l'île regroupent en effet à elles seules près de 123 000 habitants, soit un Corse sur trois. Elles concentrent également la très majorité des emplois et des équipements du quotidien, au point que les temps de trajet y sont les plus faibles de l'île. « Les actifs en emploi mettent huit minutes pour rejoindre leur lieu de travail, et les équipements du quotidien sont accessibles en cinq minutes, soit une durée quatre fois plus courte qu’en moyenne régionale », précise l’Insee.



Autour de ces pôles urbains gravitent 29 communes parmi lesquelles figurent notamment Porto-Vecchio, Bonifacio, Borgo, Calvi ou Corte, qui forment « un ensemble densément peuplé et proche des équipements ». Elles rassemblent environ 120 000 habitants, soit elles aussi près d'un tiers de la population insulaire. « On y retrouve des communes qui profitent de la proximité des emplois et des services offerts par les pôles urbains voisins, mais aussi des villes qui regroupent emploi et services en leur sein. Les temps de trajet s’inscrivent dans la moyenne régionale : 20 minutes pour accéder aux équipements, 13 minutes pour se rendre au travail », détaille l’INSEE.



Se distinguent par ailleurs les 70 communes rurales du littoral dont l’économie est sans surprise « fortement influencée par les activités touristiques et la prédominance des résidences secondaires », mais où accéder à son lieu de travail prend plus de temps qu’en moyenne régionale, et les équipements y sont plus éloignés. À l’inverse, dans les 152 communes rurales intérieures - qui représentent 42% des municipalités de l’île mais seulement 13% de la population – la proximité de la RT20 facilite l’accès aux équipements souligne l’étude. Enfin, les 107 communes d’altitude ne regroupent pour leur part que 10 000 habitants, soit 2 % de la population corse. Alors que l’habitat y est plus dispersé, l’INSEE note que « les résidents mettent 54 minutes pour atteindre les services de proximités et 31 minutes pour rejoindre leur lieu de travail, les temps les plus élevés de la région ».



L'étude met également en exergue que la croissance démographique ne profite pas de la même manière à tous les territoires. Entre 2011 et 2022, la population corse a en effet progressé en moyenne de 1 % par an, une dynamique qui concerne l'ensemble de l'île à l'exception des communes d'altitude, longtemps confrontées à une stagnation, voire à une légère baisse de leur population.



Ces différences se retrouvent aussi dans le parc immobilier. Alors que les résidences principales dominent largement dans les villes, les résidences secondaires occupent une place prépondérante dans les territoires ruraux. Dans les communes d'altitude, elles représentent même plus de 6 logements sur 10. Le bâti y est également plus ancien puisque 6 logements sur 10 ont plus de 75 ans. Il s'agit toutefois majoritairement de maisons familiales souvent transmises de génération en génération.



Enfin, l'Insee met en évidence un contraste marqué concernant l'occupation des logements. Les communes rurales comptent davantage de logements sous-occupés, conséquence notamment du vieillissement de la population et de la présence de maisons spacieuses habitées par des ménages réduits. À l'inverse, la suroccupation touche principalement les pôles urbains où la pression immobilière est la plus forte et où le parc de logements est constitué en majorité de petits appartements.