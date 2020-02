Urgence climatique et écologique au cœur du débat de l’Assemblea di a Giuventù

Il y a deux mois, l’Assemblée de Corse déclarait l’urgence climatique et écologique, une reconnaissance officielle du problème qui a permis aux élus insulaires de définir une stratégie pour lutter contre un futur désastre écologique.Ce 6 février à Ajaccio les 62 membres de l'Assemblea di a Giuventù di a Corsica, réunis sous la présidence de Jean Guy Talamoni, ont présenté leurs contributions en matière d’urgence climatique.Se fixant pour but de devenir à terme un exemple en Méditerranée, les représentants de la jeunesse corse ont été porteurs de plusieurs contributions en affirmant que « des solutions existent et il suffit de les mettre en œuvre. »autonomie alimentaire, avec la mise en place des circuits plus courts, est une des mesure présentées – « La Corse est actuellement agro-dépendante des produits issus de l’industrie à plus de 90% alors qu’avant la Corse agro-pastorale était auto-suffisante… ».Une limitation au niveau du tourisme de masse, faire payer l’accès de certains sites naturels afin de pouvoir payer l’entretien de ces derniers, lutter contre l’urbanisation massive, ou encore faciliter l’installation des jeunes agriculteurs… tout ceci fait parti entre autre chose des nombreuses propositions formulées par les jeunes élus.Lors des débats les élus de l’Assemblea di a Giuventù rappelle que l'écologie "est l’affaire de tous et qui si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique que les catastrophes naturelles seront de plus en plus nombreuses."Toutes ces contributions seront examinées par la commission constituée ad hoc afin de les intégrer au rapport de l’Assemblée de Corse sur le même sujet.Jean Guy Talamoni a ouvert la session en apportant son soutien à tous ceux qui luttent contre le feu sur la commune de Solaro. Il a ensuite rendu un hommage a Barthélémy Casanova et à sa famille, en s’indignant face à un tel drame qui touche encore la Corse.Pour montrer son implication face aux dérives mafieuses, l’assemblea di a Giuventù avait pour invité Sampiero Sanguinetti auteur de « Corse : de quoi la mafia est-elle le nom ? ». Sa conférence fut suivie d’un échange avec les conseillers.