Urbanisme : la ville d'Ajaccio porte la taxe d’aménagement à 20%

Pour la ville d’Ajaccio, l’objectif est clair, « imposer une taxe majorée aux promoteurs immobiliers sur des secteurs qui nécessitent la réalisation de travaux et d’équipements structurants nécessaires en raison des constructions déjà édifiées dans ces zones ». Le périmètre est celui des emplacements réservés (ER), des secteurs d’urbanisation future, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et deux périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), prévus par le Plan Local d’Urbanisme voté en 2019. En tout, 16 secteurs sont concernés par la mesure : l’aménagement de la route du fort, du parc Berthault, l’élargissement du chemin de Biancarello, des aménagements de voies de liaisons dans le quartier de Pietralba ou encore la création d'une voie de liaison entre le Vazzio et le secteur du Stiletto.