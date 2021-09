Urbanisme, environnement : le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci répond aux polémiques

Et c’est dans un lieu symbolique, celui de la Maison des Pêcheurs, que Jean-Charles Orsucci a choisi de répliquer, ce vendredi 10 septembre. « C’est le symbole de ce que nous avons fait depuis 2008 » indique t-il. « Est-ce que vous connaissez beaucoup d’endroits en France ou l’on investit plus d’un million et demi d’euros pour vingt pêcheurs ? » interroge le maire, qui assume d’avoir financé le bâtiment grâce aux recettes de la plaisance. « On l’a payé avec ce bateau de 85 mètres qui rentre dans le port de Bonifacio, ce bateau qui va nous laisser lors d’une nuitée 5 000 euros. Est-ce que, lorsqu’il rentre dans le port de Bonifacio, nous avons porté atteinte à l’environnement ? Non. »



Piqué au vif, le maire rappelle que Bonifacio est « certainement le territoire le plus protégé et le plus réglementé au niveau national », citant les exemples de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, des sept sites Natura 2000, des 2000 hectares de sites inscrits ou classés ou encore des 1500 hectares d’Espaces Naturels Sensibles. Dans ce cadre, Jean-Charles Orsucci assure mettre en oeuvre une « politique touristique environnementale, durable, sans oublier le pilier social et économique ». Une politique qui, du point de vue des ressources, repose sur « trois mamelles » : le port, les parkings et les résidences secondaires. Ces dernières rapportent « entre deux millions et deux millions et demi d’euros par an » à la commune. Une manne non négligeable. « Comment croyez-vous que nous avons financé le rachat de l’immeuble Tonapan en Haute-Ville qui a couté 500 000 euros pour y faire douze logements sociaux ? » illustre le maire.