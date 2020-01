Université et SIS de Corse unis pour préserver l'île des grands incendies

Cette convention cadre s’inscrit dans la continuité des partenariats déjà existant entre l’Université de Corse et les SIS et concerne notamment la recherche, la formation des étudiants et des personnels de l’Université de Corse et des SIS.

Les axes principaux sont :

La collaboration scientifique et technique concourant à l’innovation ; notamment par l’utilisation des ressources et compétences des SIS comme laboratoire applicatif de recherche et développement ;

Les actions de recherche et de diffusion des résultats des travaux de recherche ;

Les réponses à des appels à projets et/ou de montage de projet de partenariats autour des thématiques objet de la convention ;

Les actions conjointes de formation d’étudiants en formation initiale ou en apprentissage,

La facilitation et l’accompagnement de candidature à des études doctorales approfondissant les thématiques de la convention ;

Les formations à distance de personnels des SIS 2A et 2B ;

La formation des étudiants et personnels de l’Université de Corse à des savoir-faire et compétences des SIS ;

La mise à disposition de plateforme et plateau scientifique, technique et/ou pédagogique.





Les acteurs de l’Université de Corse concernés sont Le laboratoire Sciences pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) Le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) L’École Doctorale Environnement et Société Le Service Commun de la Formation Continue Le Centre de Formation des Apprentis Universitaire Le Pôle PEPITE Corse