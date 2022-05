Université de Corse : les lauréates du concours Lingua Materna à l'honneur

Dédié aux étudiants de l'Université de Corse, le concours Lingua Materna à été crée pour valoriser la langue et la culture sous différentes formes: patrimoine, spectacles vivants, expositions, BD, jeux pédagogiques, court-métrages, événements culturels créatifs. "Il permet l’expression de la langue et la culture corse par des voies nouvelles et novatrices, pour que la langue corse imprègne toute dimension de la vie et que les étudiants puissent exprimer leur créativité et leur diverses compétences dans des projets polyvalents et transdisciplinaires. " commente Davia Benedetti , maitre de conférence en charge de la Mission Créativité et Directrice du Centre Culturel Universitaire, qui a porté le projet.



Pour la deuxième année, ce 11 mai, adonc eu lieu la cérémonie de remise des prix. À cette occasion, deux prix de 500 euros financés par la CVEC - Contribution Vie Etudiante et de Campus - et 2 trophées réalisés par le Fab Lab ont été décernés à deux projets : A custituzione di Paoli rimanighjata è in lingua corsa porté par Morgane Durban, Amélie Bonnand, Elsa Penard, Sarah Gacic et Emma Fanego, élèves L3 Droit, avec l’exposé en langue corse de Antone Cuneo-Orlanducci, L3 Arts du Spectacle, et au projet Fior’ di Spina – libretti per fà scopre a Storia di Corsica à i zitelli da 6 à 10 anni porté par Paula Maria Franchi Gianni, élève en M1 Studii Corsi.







Les productions des étudiants du concours feront l’objet d’une publication écrite via le Centre Culturel Universitaire.