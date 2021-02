Université de Corse : les étudiants du CFA demandent le rétablissement de l'aide au transport

"On a l’impression que le CFA fait des économies sur le dos des étudiants". Depuis quelque jours, le groupe de syndicats Uniti per L’università dénonce la situation des alternants du CFA universitaire à travers des communiqués diffusés sur les réseaux sociaux. Les cours en présentiel ne se faisant plus depuis le 2 novembre pour les 450 étudiants du centre de formation, la direction a suspendu l'aide au transport allouée pour se rendre de l'entreprise à l'Université.



Une décision jugée "révoltante" pour les étudiants qui, en cette période de forte précarité, ne comprennent pas la décision de la direction. "Alors que l'on parle d'augmenter les APL pour les jeunes, il semble malvenu d’enlever cette aide précieuse pour les alternants. Certains profitent de cette compensation financière pour faire leur trajet travail-domicile, ils en ont besoin.", s'indigne Pierre-Joseph Paganelli, vice-président étudiant du Crous de Corse.





300 000€ d'aides annuelles



Pour être distribuée, cette aide se base sur la distance séparant l'entreprise de l'étudiant à l'université. Elle est distribuée à chaque fois qu'il doit se rendre en formation.

A titre d'exemple, un étudiant travaillant à Ajaccio touchera 65€ pour se rendre à Corte. L'aide au transport n'est attribuée qu'au CFA de l'Université de Corse. "Nous avons aucune obligation de l'Etat de donner cet argent, cela fait partie de notre politique mais ce n'est pas une bourse, l'aide est conditionnée. Le mois de novembre pose problème parce qu'ils ne remplissent pas les conditions" , explique Christophe Storai, responsable du CFA Universitaire.



Toutefois, le responsable de la structure qui verse ​300 000€ annuels d’aide à la mobilité des étudiants, n'est pas contre l'idée de mettre en place une aide exceptionnelle pour les élèves en difficulté. "Il faut plutôt se poser la question de savoir comment on peut faire pour les aider dans une situation délicate", poursuit-il.



Les syndicats des étudiants devraient rencontrer le président de l’université de Corse ainsi que le responsable du CFA la semaine prochaine afin d'essayer de trouver une solution.