Université de Corse : inscriptions ouvertes pour la rentrée 2025

Les inscriptions et réinscriptions à l’Université de Corse sont ouvertes depuis le 1er juillet. Elles se poursuivront jusqu’au 30 juillet, puis reprendront du 1er au 19 septembre. Comme chaque année, la procédure s’effectue en ligne via la plateforme dédiée de l’université.



Avant toute inscription, les étudiants doivent s’acquitter de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC), d’un montant de 105 euros. Obligatoire, cette contribution permet de financer l’accueil, la vie associative, les actions de prévention santé ou encore les activités sportives et culturelles proposées aux étudiants. Le paiement se fait uniquement sur le site cvec.etudiant.gouv.fr.



Pour accompagner les étudiants dans leurs démarches, un guichet d'information est ouvert sans rendez-vous à Corte, dans le hall du bâtiment Desanti (Campus Grimaldi), du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, jusqu’au 30 juillet, puis de nouveau à partir du 1er septembre.



Un service d’assistance est également disponible par mail (iaweb@univ-corse.fr) ou par téléphone (04 95 45 06 86) en cas de problème technique ou de question sur le dossier administratif.



Un Bureau d’Accompagnement de Soutien et d’Écoute est aussi mobilisé pour les étudiants confrontés à des difficultés sociales, économiques ou de santé. Il peut être contacté par mail (bureau.accompagnement@univ-corse.fr) ou par téléphone (04 20 20 23 92) jusqu’au 30 juillet, puis à nouveau à partir du 1er septembre. Les entretiens physiques sont assurés uniquement sur rendez-vous.



Enfin, les étudiants boursiers qui disposent déjà d’une notification d’attribution de bourse du Crous sont exonérés des frais d’inscription. Ceux qui ne l’ont pas encore reçue doivent avancer les frais, puis adresser leur notification au service scolarité (scolacentrale@univ-corse.fr) pour obtenir un remboursement.