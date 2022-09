Université de Corse : de nouvelles formations très attendues

En cette rentrée 2022, après deux ans de

Covid

, c’est le retour à la normale pour les étudiants de l’Université de

Corse

.

Plus de masques, aucune jauge, des

cours

en présentiel… toutes les conditions sont réunies pour commencer

une

bonne année.

Ce lundi 5 septembre, ce sont les étudiants en licence de droit et de science qui ont rejoint les bancs de l’université pour la première fois.

La semaine prochaine, ce sera au tour des élèves de la faculté de lettre et d’économie.

Au total

une centaine d'enseignements seront

dispensés

à l’Université de Corse où le nombre d’étudiants devrait être similaire à celui de l’an passé, soit environ 5100 apprenants, « une belle dynamique » pour

Eric

Leoni

, vice-président

en charge

des formations et vie universitaire.

Parmi les étudiants qui feront leur rentrée dans les prochaines semaines, une dizaine a rejoint une nouvelle formation que propose l’Université de

Corse

pour la première fois : le diplôme

Pareo

ou Passeport pour réussir et s’orienter.

Ce parcours original d’un an existe depuis cette année dans une vingtaine d’universités pour les étudiants qui, après le

bac

, n’ont pas su vers quelle formation s’orienter.

« Durant un an, les jeunes sont coachés

et peuvent

découvrir des métiers, les licences, les formations plus courtes comme les BTS ou encore des formations professionnelles », explique

Eric

Leoni

.

Ainsi, l’Université de

Corse

, l’Académie de

Corse

et l’

Afpa

ont signé un partenariat qui permet aux jeunes étudiants du diplôme

Pareo

de découvrir les formations dispensées par l’

Afpa

, donc, de leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Ce

diplôme,

limité à seulement 20 étudiants pour avoir un suivi personnalisé, permet également d’effectuer plusieurs

stages,

mais aussi des sorties sur le terrain.

Une fois l’année écoulée, en mars, les étudiants pourront passer par

Parcoursup

pour postuler vers les études choisies.

« Ils seront mieux éclairés », complète

Eric

Leoni

.

Les inscriptions à ce nouveau diplôme sont toujours ouvertes, une dizaine de places reste à pourvoir.