Université de Corse : Un nouveau master pour former les cadres de la santé en Corse

L’offre de formation en santé continue de s’étoffer à l’Université de Corse. À partir de septembre 2025, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE Corse), école de management et d’économie de l’université, lancera une nouvelle spécialisation de son Master 2 Management et Administration des Entreprises, dédiée au management des organisations de santé.



Conçue en formation continue, cette filière s’adresse à des professionnels de santé en poste qui souhaitent évoluer vers des fonctions d’encadrement ou de pilotage organisationnel. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Université de Corse et l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) de l’île. Selon l’université, « cette formation diplômante de haut niveau [...] a été co-construite pour répondre aux besoins concrets du territoire insulaire, identifiés par les acteurs de terrain ». Elle s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis 2022 par la direction de l’IAE pour adapter les formations aux réalités économiques et sociales de la Corse.



Le master, qui délivre un diplôme national bac +5, se déroulera sur une année. Il comprendra 43 jours de formation en présentiel à l’IAE de Corte, des enseignements spécifiques dispensés par l’IFCS, ainsi que des stages professionnels. L’encadrement pédagogique sera assuré par les enseignants-chercheurs et intervenants professionnels de l’IAE.



La direction des études a été confiée à Delphine Bereni et Soufyane Frimousse, maîtres de conférences en sciences de gestion. La première promotion réunira 14 professionnels de santé de toute la Corse, engagés dans une démarche de montée en compétences. Le projet a bénéficié du soutien financier de la Collectivité de Corse, partenaire de l’université dans ses efforts pour renforcer les compétences locales dans le champ de la santé. Une manière, selon l’université, d’« accompagner l’évolution professionnelle des personnels de santé vers des fonctions d’encadrement et de management » tout en répondant aux enjeux du territoire.

