Université de Corse : 50 tablettes offertes aux étudiants pour lutter contre l’exclusion numérique

La crise sanitaire , les confinements et les nombreuses restrictions liés au Covid-19 ont largement accentué la fracture numérique , notamment au sein de la jeunesse insulaire .

Pour lutter contre ce phénomène , la Collectivité de Corse, la Fondation SFR et Emmaüs Connect ont lancé en 2020 le dispositif Connexion d’ Urgence pour venir en aide aux personnes exclues du numérique . `

Il s’agissait alors, dès le premier confinement de 2020, de doter en équipements et forfaits data les associations et Missions locales présentes sur le terrain , afin de permettre aux jeunes de continuer à accéder aux services de première nécessité .



Aujourd'hui cette action se poursuit en faveur des étudiants de l' université de Corse : p our permettre à ces jeunes de maintenir les liens sociaux , de suivre des cours en ligne , mais également de travailler à distanc e ce vendred i 11 févrie r à Corte, Lauda Guidicelli-Sbraggia, Conseillèr e exécutiv e en charg e de la jeuness e, des sport s et Lione l Recorbet, présiden t de XpFibre et Corsica Fibra, ont remis 50 tablette s numérique s et connexion s data à Graziell a Luisi, directric e de la Fondatio n de l ’Universit é de Cors e et Dominique Federici, Présiden t de l’Università di Corsica Pasquale Paoli, à destination des étudiant s dans le besoi n.



" À travers ce proje t, qui s’inscrit dans le cadre du Pla n Salvezza è Rilanciu, la Cullettivit à di Corsica est très heureus e d’apporter son soutie n au dispositi f Ordi Solidariu de la Fundazion e di l’Università di Corsica et par conséquent aux étudiant s de l ’Universit é qui ont pu être fragilisés par la cris e sanitair e " explique Gille s Simeoni, présiden t du Conseil exécuti f de Corse qui précise que les bénéficiaire s seront identifiés par le dispositi f Ordi Solidariu de la Fundazion e di l'Università di Corsica.