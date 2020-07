Une session au coeur de l'actualité pour l'Assemblea di a Ghjuventù

À l’instar de leurs aînés, les jeunes membres de l’Assemblea di a Ghjuventù se réunissent désormais de façon mixte, une partie en présentiel et l’autre à distance. Ce qui, quand les aléas du réseau s’en mêlent, n’est pas toujours de nature à favoriser la qualité des échanges. Mais malgré ces difficultés techniques, l’ordre du jour de la session a pu suivre son cours ce jeudi 2 juillet.

Une session marquée par l’omniprésence de la crise du COVID-19 au sein des débats. Saluant la « réactivité » de la majorité territoriale, les Vice-Présidents Camille Martelli et Petru Antone Vesperini n’auront en revanche pas de mots assez durs pour qualifier la gestion de l’État, pointant « les défaillances et les mensonges » et « l’incompétence ». À l’inverse, c’est de manière unanime et appuyée que l’Assemblea di a Ghjuventù a tenu à rendre hommage aux soignants.



Au delà de la crise, les jeunes conseillers ont interrogé l’Exécutif par le biais de questions orales, l’une posée par Michel Peretti pour le groupe « Ghjuventu di u centru drittu » sur les modalités de contrôle d’éligibilité du tarif résident dans le transport aérien, et l’autre par Luiggi Delogu au nom du groupe « Custruimu l’avvene » sur le modèle touristique corse. Ce qui a donné l’occasion à la Présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) Marie-Antoinette Maupertuis de rappeler que « l’ATC a posé les jalons d’une nouvelle politique touristique » afin de « sortir d’un touriste subi pour embrasser un tourisme inclusif et durable ».



D’autres sujets d’actualité se sont également invités à la tribune, tel que le mouvement #IWAS, qui a notamment fait l’objet d’une motion présentée par Barbara Pianelli pour le groupe « Custruimu l’avvene ». « On pense trop souvent à tort qu’on est protégés chez nous » explique la jeune conseillère, insistant sur la nécessité de faire de la prévention. « C’est un axe sur lequel nous travaillons » l’assure Josepha Giacometti-Piredda, Conseillère exécutive en charge de l’éducation. La motion sera adoptée à l’unanimité, tout comme celle portée par Florian Della Tomasina, non inscrit, sur la création d’une liaison ferroviaire Bastia-Bonifacio et celle de Pierre-Joseph Paganelli pour la « Ghjuventù naziunalista » sur la crise du logement à l’Université de Corse.



La conseillère exécutive, à l’occasion du débat sur la rentrée, est revenue sur la polémique concernant l’ouverture des établissements scolaires : « le débat a été capturé » regrette t-elle. « Aujourd’hui nous sommes dans la préparation de cette rentrée. Nous travaillons sur deux hypothèses : une rentrée hybride, en cas de circulation importante du virus et une rentrée plus normale avec un protocole allégé » indique t-elle.



Autre point fort de la session, la présentation du plan d’action pour la jeunesse par Lauda Guidicellli, Conseillère exécutive en charge de ce sujet. Ce « Pattu pè a ghjuventù » est structuré autour d’objectifs majeurs tels que la construction d’un système éducatif performant, l’accompagnement du passage de l’école à la vie active ou l’incitation à l’engagement citoyen. Il vise à permettre une meilleure adaptation de l’action publique aux besoin des jeunes.



« Aujourd’hui encore nous avons oeuvré pour la Corse au niveau qui est le nôtre » se félicitera le Président de l’Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni à l’issue des travaux.