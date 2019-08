Une série de mises à feu durant la nuit en Balagne

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 7 Août 2019 à 10:32

Plusieurs mises à feu ont été perpétrées la nuit dernière sur quatre communes de Balagne. D'après les premières constatations et compte-tenu des horaires, ces mises à feu dont l'origine criminelle ne semble par faire de doute, sont l'oeuvre d'une seule et même personnes. Le premier feu est parti à 4h20 de la commune d'Avapessa pour se poursuivre à 5 heures sur la commune Muro, Ville-di-Paraso à 5h55 et Speloncato à 6h10. Fort heureusement, à chaque fois, les pompiers de Belgodere ont réussi à circonscrire rapidement l'incendie. Les gendarmes étaient sur place. Une enquête est ouverte.

