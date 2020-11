Une section futsal pour A Squadra Corsa

- Quel sera l’objectif de cette sélection corse ?

- La création d’une sélection corse de Futsal, à l’image du football, se veut être une belle vitrine pour cette discipline et notamment pour les jeunes corses. Je pense que la création de cette sélection peut booster encore plus le futsal en Corse, créer des vocations avec la fierté pour des jeunes de représenter la Corse. Aujourd’hui on possède déjà une équipe compétitive, d’un bon niveau de D2 française voir bas de D1.





- Les critères de sélection ?

- Les critères de sélection sont identiques à ceux de la Squadra Football, tout simplement.





Une sélection, donc des sélectionneurs, des entraineurs ?

- Oui effectivement. Je travaillerai aux cotés des sélectionneurs Jean-Etienne Landini, Nicolas Martinetti et Jean-Pa Taddei. Des jeunes qui eux aussi connaissent bien le futsal. Pour l’heure, en raison du COVID ce sera difficile d’organiser des rencontres avec d’autres sélections nationales mais on fera des rassemblements et cela nous permettra de juger de la mentalité des joueurs et de leur bagage technique. On a d’ores et déjà des projets de rencontres contre des équipes identitaires comme la Sardaigne ou l’Arménie. La solidarité fait partie intégrante de notre projet.





- Votre rôle en tant que manager général ?

- Dans un premier temps, une fois le confinement passé, je m’attacherai à faire le tour des clubs de l’île. Il y en a une dizaine, que ce soit des clubs de foot avec une section futsal, comme l’ACA ou le FCBB, ou des clubs à vocation purement futsal comme l’USJ Furiani ou Bastia Agglo. Mon rôle sera de présenter aux dirigeants de ces clubs, la démarche de l’association et dans cette démarche les clubs ont un rôle majeur et doivent se donner les moyens de faire vivre la Squadra.





- Pour l’heure le futsal est à l’arrêt...

- Seul le championnat de D1 a repris et se poursuit. Pour la D2, à laquelle prennent part Bastia Agglo et l’ACA, la reprise est prévue pour le 12 décembre, mais avec ce nouveau confinement, rien n’est moins sûr. Les championnats régionaux de R1 et R2 avaient repris en octobre mais ont été interrompus il y a peu avec l’arrivée du re-confinement. L’équipe de la Squadra Corsa mettra à profit ces mois prochains pour peaufiner une belle sélection.