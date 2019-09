Une pétition pour garder la plage de Capo di Feno en zone blanche

Ainsi, grâce justement à internet et aux réseaux sociaux, une pétition a été mise en ligne afin d’interpeller les différents pouvoirs publics pour maintenir la plage de Capo di Feno en zone blanche et conserver quiétude et repos.

Sur la page de la pétition, on peut lire : "



Pour accéder à la pétition en ligne, cliquer ici. Si la technologie ne cesse d’avancer, ses utilisateurs semblent, malgré tout, encore attachés à l’humain et à leur tranquillité.

Capo di Feno - petit et grand Capo - Plages emblématiques, havre de paix et d’échanges grâce à son monde sans portable...Et tout devrait changer d’ici deux ans à cause de la mise en place d’une antenne relais et de sa couverture mobile...La mort d’un lieu paradisiaque ! Capo est un lieu de tranquillité, de paix, une philosophie de vie qui est vouée à s’éteindre...Alors signons cette pétition et faisons savoir aux autorités compétentes (mairie, préfecture, collectivité de Corse) que nous voulons garder la magie de Capo di fenoMaintenant nous agissons, maintenant nous signons pour faire entendre nos voix!Il n’est pas trop tard !"